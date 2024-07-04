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        Aksaray'da buğday ve arpa ekili tarlada çıkan yangında 100 dekar alan zarar gördü

        Aksaray'da buğday ve arpa ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 10:56 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:56
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        Aksaray'da buğday ve arpa ekili tarlada çıkan yangında 100 dekar alan zarar gördü
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        Aksaray'da buğday ve arpa ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.

        Merkeze bağlı Yanyurt köyünde arpa ekili tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarında etkisiyle yayılan yangın, buğday ekili tarlalara da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangında, 100 dekar alanda zarar oluştu.

        Yangın sonrasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarlalarda inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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