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        Aksaray'da kabloları kesmek için çıktığı direğin devrilmesiyle bir işçi yaralandı

        Aksaray'da kabloları kesmek için çıktığı direğin devrilmesi sonucu düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:52 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:52
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        Aksaray'da kabloları kesmek için çıktığı direğin devrilmesiyle bir işçi yaralandı
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        Aksaray'da kabloları kesmek için çıktığı direğin devrilmesi sonucu düşen işçi ağır yaralandı.

        Tacin Mahallesi'nde kamyon çarpmasıyla bir kısmı kırılan ağaç telefon direği, işçi Tuğrul Arslan'ın (27) kabloları kestiği sırada devrildi.

        Arslan'ın direkten zemine düştüğünü gören çalışma arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arslan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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