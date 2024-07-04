Aksaray'da kabloları kesmek için çıktığı direğin devrilmesiyle bir işçi yaralandı
Aksaray'da kabloları kesmek için çıktığı direğin devrilmesi sonucu düşen işçi ağır yaralandı.
Aksaray'da kabloları kesmek için çıktığı direğin devrilmesi sonucu düşen işçi ağır yaralandı.
Tacin Mahallesi'nde kamyon çarpmasıyla bir kısmı kırılan ağaç telefon direği, işçi Tuğrul Arslan'ın (27) kabloları kestiği sırada devrildi.
Arslan'ın direkten zemine düştüğünü gören çalışma arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arslan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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