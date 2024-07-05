Aksaray'da 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Kekliklerin ayrıca ormanların güvenlik görevlisi gibi olduğunu belirten Kumbuzoğlu, keklik salımı çalışmasıyla, ekolojik sistemde önemli yere sahip kekliklerin popülasyonunun artırılmasının da hedeflendiğini kaydetti.

Kumbuzoğlu, zararlı haşerelerle mücadele konusunda kekliğin çok faydalı olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.