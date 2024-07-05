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        Aksaray'da 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aksaray Şube Müdürlüğünce 300 kınalı keklik doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 15:36 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:36
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        Aksaray'da 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aksaray Şube Müdürlüğünce 300 kınalı keklik doğaya salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Kahramanmaraş'ta bulunan keklik üretim merkezinden Aksaray'a kınalı keklik getirildi.

        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile beraberindeki DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, 300 kınalı kekliği doğaya bıraktı.

        Kumbuzoğlu, zararlı haşerelerle mücadele konusunda kekliğin çok faydalı olduğunu söyledi.

        Kekliklerin ayrıca ormanların güvenlik görevlisi gibi olduğunu belirten Kumbuzoğlu, keklik salımı çalışmasıyla, ekolojik sistemde önemli yere sahip kekliklerin popülasyonunun artırılmasının da hedeflendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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