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        Vali Kumbuzoğlu, haziran ayı asayiş rakamlarını açıkladı

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, haziran ayındaki asayiş rakamlarını paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:09
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        Vali Kumbuzoğlu, haziran ayı asayiş rakamlarını açıkladı
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        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, haziran ayındaki asayiş rakamlarını paylaştı.

        Kumbuzoğlu, Valilikte yapılan toplantıda, kentte haziranda 232 bin 125 kişinin sorgulandığını 1871 kişinin aramasının bulunduğunu 703 şahsın tutuklandığını söyledi.

        Meydana gelen olayların yüzde 87'sinin aydınlatıldığını aktaran Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

        "Yapılan tüm çalışmalar neticesinde, haziran ayı asayiş olaylarında yüzde 14'lük bir azalma görülüyor. Kaçak malların ele geçirilmesi ve aranan şahısların bulunmasında geçen yıla oranla, yüzde 26'lık bir artışla büyük bir başarıya imza atılmıştır. Narkotikle mücadelemizin başarıya ulaşabilmesi biraz da ailelerimizin dikkati, desteği, şefkatli tavırları ve oluşturacağımız toplumsal bilince bağlı. Onun için herkesin tam desteğine ihtiyacımız var. Haziran ayında okulların tatil olması ve Kurban Bayramı nedeniyle trafik güvenliği ve radar uygulamaları, düzensiz göçmen kontrolleri başta olmak üzere birçok konuda ek tedbirler alıp, uygulamaları artırdık. Bu kapsamda yapılan denetimleri dört kat arttırarak 38 bin 520 araç ve sürücüyü denetledik. Bayram tatili boyunca ilimizde 54 adet yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş bu kazalarda herhangi bir ölüm meydana gelmemiştir."

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