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        Aksaray merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

        Aksaray merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:36 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:36
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        Aksaray merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Aksaray merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray merkezli Ankara ve Niğde'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda şüpheliler S.K, İ.K, E.G. ve F.Ç. şüpheli yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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