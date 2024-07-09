Aksaray merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray merkezli Ankara ve Niğde'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.