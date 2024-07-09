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        Aksaray'da silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:29 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:29
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        Aksaray'da silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kent merkezinde Ş.K'ye (65) ait adrese düzenlenen operasyonda 21 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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