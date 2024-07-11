Aksaray'da kavga eden iki kardeşten biri otomobil anahtarıyla yaralandı
Aksaray'da kavga eden iki kardeşten biri otomobil anahtarıyla yaralandı.
Aksaray'da kavga eden iki kardeşten biri otomobil anahtarıyla yaralandı.
Coğlaki Mahallesi'nde yaşayan Metin K. (69) ile kardeşi Mevlüt K. (62) miras meselesi yüzünden tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin K, kardeşini otomobil anahtarıyla yüzünden yaraladı.
İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
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