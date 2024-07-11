Aksaray'da kavga eden iki kardeşten biri otomobil anahtarıyla yaralandı Aksaray'da kavga eden iki kardeşten biri otomobil anahtarıyla yaralandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 11.07.2024 - 14:43 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:43 facebook

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