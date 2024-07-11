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        Aksaray'da kavga eden iki kardeşten biri otomobil anahtarıyla yaralandı

        Aksaray'da kavga eden iki kardeşten biri otomobil anahtarıyla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:43 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:43
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        Aksaray'da kavga eden iki kardeşten biri otomobil anahtarıyla yaralandı
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        Aksaray'da kavga eden iki kardeşten biri otomobil anahtarıyla yaralandı.

        Coğlaki Mahallesi'nde yaşayan Metin K. (69) ile kardeşi Mevlüt K. (62) miras meselesi yüzünden tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin K, kardeşini otomobil anahtarıyla yüzünden yaraladı.

        İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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