Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da düğünlerde tüfek ve tabancalarla havaya ateş açan 6 kişi yakalandı

        Aksaray'da düğünlerde tüfek ve tabancalarla havaya ateş ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 12:31 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da düğünlerde tüfek ve tabancalarla havaya ateş açan 6 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da düğünlerde tüfek ve tabancalarla havaya ateş ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel toplum güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent merkezindeki düğünlerde tüfek ve tabancalarla havaya ateş açan, kaydettikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaşan 6 kişi tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonla 6 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve otomobillerindeki aramalarda, 7 ruhsatsız av tüfeği ve 7 tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki taraf da asli kusurlu: İrem'in ölümüne neden olan sürücüye tahliye
        İki taraf da asli kusurlu: İrem'in ölümüne neden olan sürücüye tahliye
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı
        Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı
        4 işçinin ölümüne 10 yıl ceza!
        4 işçinin ölümüne 10 yıl ceza!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        7 kez bıçakladı! Arkadaş katili cinayeti anlattı!
        7 kez bıçakladı! Arkadaş katili cinayeti anlattı!
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cari açıkta gerileme
        Cari açıkta gerileme
        Bitti bitiyor!
        Bitti bitiyor!
        Icardi'den alyanslı mesaj
        Icardi'den alyanslı mesaj
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Heyelanda iki otobüs nehre sürüklendi!
        Heyelanda iki otobüs nehre sürüklendi!
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı

        Benzer Haberler

        Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Otomobil, motosiklete çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
        Otomobil, motosiklete çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
        Aksaray'da kavga eden iki kardeşten biri otomobil anahtarıyla yaralandı
        Aksaray'da kavga eden iki kardeşten biri otomobil anahtarıyla yaralandı
        Tartıştığı kardeşini otomobil anahtarı ile yaraladı
        Tartıştığı kardeşini otomobil anahtarı ile yaraladı
        Aksaray'da sağanak etkili oldu
        Aksaray'da sağanak etkili oldu
        Aksaray'da silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı