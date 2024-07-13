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        Avrupa ikincisi milli kuraşçı Kadriye Odacı'nın hedefi dünya şampiyonluğu:

        ZEKERİYA KARADAVUT - Türkiye Kuraş Şampiyonu ve Avrupa ikincisi milli sporcu Kadriye Odacı, dünya şampiyonu olmak için yoğun şekilde çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:40 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:40
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        Avrupa ikincisi milli kuraşçı Kadriye Odacı'nın hedefi dünya şampiyonluğu:
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        ZEKERİYA KARADAVUT - Türkiye Kuraş Şampiyonu ve Avrupa ikincisi milli sporcu Kadriye Odacı, dünya şampiyonu olmak için yoğun şekilde çalışıyor.

        Aksaray'da yaşayan 15 yaşındaki Odacı, 5 yıl önce beden eğitimi öğretmenin tavsiyesiyle judoya başladı.

        Judoda önemli dereceler elde eden ve antrenörü Muzaffer Uluçam'ın yönlendirmesiyle 2 yıl önce kuraşa yönelen Odacı, Çankırı'da mayısta gerçekleştirilen Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Bu derecesiyle çok istediği milli formayı giyen ve haziranda Edirne'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılan Odacı, final müsabakasında yenilerek ikinci oldu.

        - Emeklerinin karşılığını alıyor

        Aksaray Spor Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kadriye Odacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7-8 yaşlarından itibaren düzenli olarak spor yaptığını söyledi.

        Emeklerinin karşılığını derecelerle almaya başladığını belirten Odacı, şöyle konuştu:

        "Bu yıl Çankırı'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum ve altın madalyayı boynuma taktım. Ardından antrenörüm bana Avrupa Şampiyonası'na gideceğim müjdesini verdiğinde çok heyecanlanmıştım. Avrupa Kuraş Şampiyonası öncesinde milli takımla kampa girdik. Güzel, keyifli ve yorucu bir kampın ardından müsabakalara çıktık. Avrupa Kuraş Şampiyonası final müsabakasında Türk rakibime yenilerek Avrupa ikincisi oldum. Türk rakibime yenildiğim için fazla üzülmedim."

        - Daha iyi şeyler yapmak istiyor

        Kadriye Odacı, milli formayı giymenin kendisini çok mutlu ettiğini, ailesini, hocalarını ve şehrini en iyi şekilde temsil ettiğini ifade etti.

        Avrupa Şampiyonası'nın ardından çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini aktaran Odacı, şunları kaydetti:

        "Hedefim, kasım ayında düzenlenecek Dünya Kuraş Şampiyonası'nda birincilik. O yüzden antrenmanlarımız yoğun ve yorucu geçiyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. Çevremdekiler bana 'Sen yapamazsın, sakatlanırsın, senlik değil, git voleybol oyna.' dedi. Daha fazla çalışıp derecelerimle, hakkımda olumsuz düşünenlerin söylemlerini boşa çıkarttım. Daha da iyi şeyler yapmak için yoğun şekilde çalışıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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