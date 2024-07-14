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        Motosiklet tutkunları Aksaray Ihlara Motosiklet Festivalinde buluştu

        Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesinin katkılarıyla Aksaray Motosiklet Derneği tarafından 1. Aksaray Ihlara Motosiklet Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 10:20 Güncelleme: 14.07.2024 - 10:20
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        Motosiklet tutkunları Aksaray Ihlara Motosiklet Festivalinde buluştu
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        Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesinin katkılarıyla Aksaray Motosiklet Derneği tarafından 1. Aksaray Ihlara Motosiklet Festivali düzenlendi.

        Hasandağı mesire alanında düzenlenen festivale, motosiklet kulüpleri üyesi yüzlerce kişi katıldı.

        Jandarma motosiklet timleri eşliğinde Hasan Dağı'ndan hareket eden motosiklet tutkunları, kentin tarihi ve turistik bölgeleri Helvadere, Ihlara, Güzelyurt, Selime ve Belisırma'yı gezdi.

        Organizasyon sorumlusu Kadir Yıldız, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri festivale, Türkiye'nin birçok ilinden katılım sağlandığını söyledi.

        Festivale Kayseri’den katılan Kayseri Motosiklet Sporları Kulübü (KMK) Başkanı Metin Tek de motosikletin evrensel bir kültür olduğunu belirterek, "Dünyanın neresine giderseniz gidin motorcu motorcuya selam verir. Böyle bir davet oldu, biz de geldik. Aksaray'ın tarihi ve coğrafi güzelliklerini gezdik, gördük. Çok mutlu olduk." dedi.

        Festivale katılan motosiklet tutkunları "iki teker sevgisinin anlatılamayacağını sadece yaşanabileceğini" ifade ederek, güzel bir organizasyona ev sahipliği yapan Aksaray'ı görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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