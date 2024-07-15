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        Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri

        Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 15.07.2024 - 11:03
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        Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri
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        Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Aksaray Şehitliği'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın duasının ardından Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile il protokolü, kabirlere karanfil bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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