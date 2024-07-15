Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri

Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın duasının ardından Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile il protokolü, kabirlere karanfil bıraktı.

Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

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