Aksaray'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K.Ç'nin, Ortaköy ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi.

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