Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Naim Ü. (47) idaresindeki 68 EN 313 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda, Mehmet T'nin (45) kullandığı 68 HD 143 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Nazmiye Ü. (52) ve Okan Ü. (22) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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