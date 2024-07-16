Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 23:06 Güncelleme: 16.07.2024 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Naim Ü. (47) idaresindeki 68 EN 313 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda, Mehmet T'nin (45) kullandığı 68 HD 143 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobildeki Nazmiye Ü. (52) ve Okan Ü. (22) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        Korkulan olmadı
        Korkulan olmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Türkiye karşıtı Senatör suçlu bulundu
        Türkiye karşıtı Senatör suçlu bulundu
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Beşiktaş'tan sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sürpriz hamle!
        Başbakan'ın istifasını kabul etti
        Başbakan'ın istifasını kabul etti
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı

        Benzer Haberler

        Aksaray'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Aksaray'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Tescilli "Eşmekaya yoğurdu" için 13 saat mesai yapıyor
        Tescilli "Eşmekaya yoğurdu" için 13 saat mesai yapıyor
        Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri
        Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri
        Motosiklet tutkunları Aksaray Ihlara Motosiklet Festivalinde buluştu
        Motosiklet tutkunları Aksaray Ihlara Motosiklet Festivalinde buluştu
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Aksaray'da açılış ve temel atma töreninde konu...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Aksaray'da açılış ve temel atma töreninde konu...
        Avrupa ikincisi milli kuraşçı Kadriye Odacı'nın hedefi dünya şampiyonluğu:
        Avrupa ikincisi milli kuraşçı Kadriye Odacı'nın hedefi dünya şampiyonluğu: