Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Nazmiye Ü. (52) ve Okan Ü. (22) yaralandı.

Naim Ü. (47) idaresindeki 68 EN 313 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda, Mehmet T'nin (45) kullandığı 68 HD 143 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

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