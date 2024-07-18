Aksaray'da mısır tarlasında obruk oluştu

İhbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Çapı yaklaşık 3 metre, derinliği ise 4 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan Neşeli, durumu muhtara bildirdi.

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