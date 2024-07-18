Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 4 kilogram esrar ile evinin bahçesinde 592 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 4 kilogram esrar ile evinin bahçesinde 592 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, müstakil ikametin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekiplerce evde yapılan aramada 4 kilogram esrar, 50 gram kenevir tohumu ve bahçeye ekili 592 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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