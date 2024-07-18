Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Harekete geçen ekiplerce evde yapılan aramada 4 kilogram esrar, 50 gram kenevir tohumu ve bahçeye ekili 592 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

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