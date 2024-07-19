Aksaray'da ambulansın çarptığı bisikletteki çocuk öldü
Aksaray'da ambulansın çarptığı bisikletteki çocuk hayatını kaybetti.
Aksaray'da ambulansın çarptığı bisikletteki çocuk hayatını kaybetti.
Bekleme noktasındaki görev yerine giden Furkan D. (26) idaresindeki ambulans, Taşpınar beldesinde, bisiklet kullanan Zeynep Çelebi'ye (11) çarptı.
Ağır yaralanan ve aynı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelebi kurtarılamadı.
Sürücü Furkan D. ise polislerce gözaltına alındı.
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