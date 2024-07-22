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        Aksaray'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:46 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:46
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        Aksaray'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Yiğit Arda S. (16) idaresindeki 68 AAB 709 plakalı otomobil, Akpınar köyü girişinde, Murat Öztürk'ün (51) kontrolündeki 68 AAE 235 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yiğit Arda S, araçtan fırladı.

        İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücülerle araçlardaki Ali Dede Doğan (60), İdris Eroğlu (52), Nazım Pınar (51) ve Ramazan Eroğlu (49) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Öte yandan, sürücü Yiğit Arda S'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 900 lira ceza uygulandı.

        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, Yiğit Arda S. kontrolündeki otomobilin, Murat Öztürk idaresindeki araca çarpması ve Yiğit Arda S'nin çarpmanın etkisiyle araçtan fırladığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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