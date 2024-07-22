Aksaray'da ormana sıçrayan anız yangını söndürüldü
Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü.
Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Bekarlar köyü Nenezi mevkisinde mahsulü toplanmış tarlada çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Gülağaç ve Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 30 dekar orman ve 30 dekar hasat edilmiş arpa tarlası zarar gördü.
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