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        Aksaray'da ormana sıçrayan anız yangını söndürüldü

        Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 18:03 Güncelleme: 22.07.2024 - 18:06
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        Aksaray'da ormana sıçrayan anız yangını söndürüldü
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        Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü.

        İlçeye bağlı Bekarlar köyü Nenezi mevkisinde mahsulü toplanmış tarlada çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Gülağaç ve Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 30 dekar orman ve 30 dekar hasat edilmiş arpa tarlası zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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