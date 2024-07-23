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        Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:07 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:07
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        Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Aksaray'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Selahike Gül (53) idaresindeki 34 SLP 80 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki Nurhan (59) ve Ali Gül (69) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nurhan Gül kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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