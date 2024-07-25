Aksaray'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Aksaray'da otomobilin çarptığı bisikletli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aksaray'da otomobilin çarptığı bisikletli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ekrem E. idaresindeki 34 DYD 165 plakalı otomobil, Kurtuluş Caddesi'nde Selamin E'nin (59) kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan ve ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bisikletli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, caddede ilerleyen otomobilin Selamin E'ye çarpması yer alıyor.
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