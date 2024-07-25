Aksaray'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazada, ağır yaralanan ve ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bisikletli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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