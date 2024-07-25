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        Aksaray'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

        Aksaray'da otomobilin çarptığı bisikletli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 14:14 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:14
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        Aksaray'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
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        Aksaray'da otomobilin çarptığı bisikletli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Ekrem E. idaresindeki 34 DYD 165 plakalı otomobil, Kurtuluş Caddesi'nde Selamin E'nin (59) kullandığı bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, ağır yaralanan ve ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bisikletli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, caddede ilerleyen otomobilin Selamin E'ye çarpması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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