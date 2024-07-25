Aksaray'da tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde tırın yaya geçidinde çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde tırın yaya geçidinde çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Mehmet Ü. (53) idaresindeki 19 UD 825 plakalı tır, İhsan Özmen Bulvarı'nda yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Harundağ'a (6) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Harundağ, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü Mehmet Ü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa tırın çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.
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