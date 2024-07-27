"Hike and Fly Anatolia" Aksaray'da başladı

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakaları Aksaray’da başladı.

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 16 ülkeden 17 sporcunun katıldığı yarışma, Helvadere Göleti yanında verilen startla başladı.

Belirlenen rotada yürüyüş yapan sporcular Nora (Mokisos) Antik Kenti’nden ve Hasan Dağı eteklerindeki ormanlık alandan geçerek ilerledi. Hasan Dağı yamaç paraşüt alanına ulaşan sporcular buradan paraşütle havalanarak Selime Katedrali'ne iniş yaptı.

Kapadokya'nın en çok ziyaret edilen noktalarından olan 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi içerisinde koşmaya başlayan sporcular Ihlara Cam Teras noktasında yarışmanın Aksaray etabını tamamladı. Etabın birincisi Fransız sporcu Remi Bourdelle oldu.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu yarışmanın son etabının ardından yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesinin coğrafi yapısının ekstrem sporlar için ideal merkezlerden olduğunu söyledi.

16 ülkeden kente gelen sporcuları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Kumbuzoğlu, "Aksaray'ın tanıtımı, ülkemizin tanıtımı konusunda büyük bir şans olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Aksaray'ımız hep ön planda, Hasan Dağımız, Ihlara'mız hep ön planda oldu. Hike and Fly, Ahiler Kalkınma Ajansının organizasyonu çerçevesinde burada yapılıyor. Devamını diliyoruz tabii. Katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Kendileri sadece bir sporcu değil, aynı zamanda birer gönül elçisi. Aksaray'ın dünyaya tanıtımı konusunda her birinin değerli olduğunu özellikle kendilerine de söyledim." diye konuştu.