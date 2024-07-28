Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Murat Can Aktürk'ün Aksaray Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği (DKKYB) Başkanı Mahmut Aktürk'ün oğlu olduğu öğrenildi.

Yaralanan Aktürk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktürk, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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