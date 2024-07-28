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        Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 16:02 Güncelleme: 28.07.2024 - 16:02
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        Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Murat Can Aktürk'ün (16) kullandığı motosiklet, Acıpınar köyü çıkışı E 90 kara yolunda, karşı yönden gelen N.K. idaresindeki 31 ADF 612 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Aktürk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktürk, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Murat Can Aktürk'ün Aksaray Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği (DKKYB) Başkanı Mahmut Aktürk'ün oğlu olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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