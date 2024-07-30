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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:37 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:37
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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
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        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde S.Y, F.K. ve O.K'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda, 216 kök Hint keneviri, av tüfeği, tabanca ve çok sayıda tüfek fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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