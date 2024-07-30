Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, engellilere aşure dağıttı

Kumbuzoğlu, burada, aşurenin bolluk, birliğin ve bereketin simgesi olduğunu söyledi.

Vali Kumbuzoğlu ile beraberindekiler Gülağaç ilçesinde engelli bakım merkezini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.