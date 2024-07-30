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        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, engellilere aşure dağıttı

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, engellilere aşure dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 15:12 Güncelleme: 30.07.2024 - 15:12
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        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, engellilere aşure dağıttı
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        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, engellilere aşure dağıttı.

        Vali Kumbuzoğlu ile beraberindekiler Gülağaç ilçesinde engelli bakım merkezini ziyaret etti.

        Ziyarette Kumbuzoğlu, aşure kazanın başına geçerek engelli bireylere aşure ikram etti.

        Kumbuzoğlu, burada, aşurenin bolluk, birliğin ve bereketin simgesi olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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