Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, engellilere aşure dağıttı
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, engellilere aşure dağıttı.
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, engellilere aşure dağıttı.
Vali Kumbuzoğlu ile beraberindekiler Gülağaç ilçesinde engelli bakım merkezini ziyaret etti.
Ziyarette Kumbuzoğlu, aşure kazanın başına geçerek engelli bireylere aşure ikram etti.
Kumbuzoğlu, burada, aşurenin bolluk, birliğin ve bereketin simgesi olduğunu söyledi.
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