Aksaray'da Selçuklu dönemine ait mezarlar bulundu

Aksaray Belediyesince Selçuklu hükümdarı 2. Kılıçaslan'ın türbesi ve köşkünde devam eden restorasyon çalışmalarında Selçuklu dönemine ait 5 mezar bulunduğu bildirildi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada, tarih ve kültür şehri Aksaray'da Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi eserleri plan ve proje dahilinde restore edip, eski haline getirerek ayağa kaldırdıklarını belirtti.

Bunlardan biri olan 2. Kılıçaslan türbesi ve köşkünde 2020 yılında belediye ve vakıflar müdürlüğü ile çalışma başlattıklarını anımsatan Dinçer, şunları kaydetti: