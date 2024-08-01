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        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:37
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        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskil ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        İlçe merkezindeki adresinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen M.G. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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