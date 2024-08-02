Aksaraylı Adalet Sarı, 47 yıldır ailesini ilmek atarak geçindiriyor

ZEKERİYA KARADAVUT/AYTEN TOSUN - Tarihi halıların restorasyonu ve geleneksel halı dokumacılığı ile adından söz ettiren Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaşayan Adalet Sarı, yaklaşık yarım asırdır halı dokuyarak geçimini sağlıyor.

Sultanhanı ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Sarı, halı dokumayı çocuk yaşlarda annesinden öğrendi.

Henüz 11 yaşında dokuma tezgahına oturan Sarı, evlendikten 2 yıl sonra eşinin bağırsak kanseri nedeniyle çalışamaması üzerine ailesinin geçimini ilmeklerle sağlamaya başladı.

- "İyi ki annemiz bize bu işin inceliklerini öğretmiş"

Çeşitli bitkilerin yaprak ve köklerinden elde edilen boya ile renklendirilen iplerle halı dokuyan Sarı, hem ailesini geçindiriyor hem de organik el dokuma halı geleneğini sürdürüyor.

Dokunan halılardan elde edilen gelirle ev ekonomisine katkı sağladığını belirten Sarı, "Küçük yaşlarda ilçemizde her evde bir halı tezgahı bulunurdu. Herkes orada bu işi öğrenirdi. Yapılan halı ve kilimleri satarak geçimimiz sağlardık. Sonraları azaldı dokuma işi ancak bize meslek olarak kaldı. İyi ki annemiz bize bu işin inceliklerini öğretmiş." dedi.

Sarı, 1984'te evlendiğini fakat eşinin 2 yıl sonra bağırsak kanseri olduğunu ve çalışamadığını ifade etti.

Halı dokuyarak evin geçimini sağladığını vurgulayan Sarı, şunları kaydetti: