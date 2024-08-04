Garsonluk yaparken çalmayı öğrendiği sazıyla şehir şehir geziyor

ZEKERİYA KARADAVUT - Garsonluk yaptığı çay bahçesindeki sanatçıdan öğrenerek bağlama çalmaya başlayan, "Kırıminli Recep" olarak tanınan Recep Öztürk, yaklaşık 22 yıldır mahalle ve köy düğünlerinde söylediği oyun havalarıyla davetlileri eğlendiriyor.

Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Kırımini köyünde doğan 42 yaşındaki Öztürk, çocuk yaşlarda saz çalmaya merak sardı.

Saz çalmayı öğrenmek için bir türlü fırsat bulamayan Öztürk, Ankara'da çalışmaya gittiği çay bahçesindeki sanatçının "Sesin güzel sana saz çalmayı öğreteyim" demesiyle bağlamayı eline aldı.

Yaklaşık 22 yıldır bağlamasının tellerine dokunan Öztürk, düğün ve kınalarda sevdalı olduğu bağlamasıyla misafirleri eğlendiriyor. Recep Öztürk, AA muhabirine, küçük yaşlarda köylerinde, uzaktan bir bağlama sesi duyduğu anda her işi bırakıp oraya koşarak gittiğini söyledi. Bağlama çalmayı 20 yaşında öğrenmeye başladığını anlatan Öztürk, "Garsonluk yaptığım çay bahçesinde 'Gölbaşılı Harun' lakabıyla bilinen bir saz sanatçısı vardı. 'Sesin güzel sana saz çalmayı öğreteyim' demesiyle bu işe başladım. Kısa sürede öğrendim. Ustam vefat etti, Allah rahmet eylesin. Saz çalmayı ben çok seviyorum. Gelinin, damadın ve davetlilerin oynaması bana keyif veriyor. Hem ben eğleniyorum hem de onlar eğleniyor." diye konuştu.