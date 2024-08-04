Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Garsonluk yaparken çalmayı öğrendiği sazıyla şehir şehir geziyor

        ZEKERİYA KARADAVUT - Garsonluk yaptığı çay bahçesindeki sanatçıdan öğrenerek bağlama çalmaya başlayan, "Kırıminli Recep" olarak tanınan Recep Öztürk, yaklaşık 22 yıldır mahalle ve köy düğünlerinde söylediği oyun havalarıyla davetlileri eğlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 11:15 Güncelleme: 04.08.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Garsonluk yaparken çalmayı öğrendiği sazıyla şehir şehir geziyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZEKERİYA KARADAVUT - Garsonluk yaptığı çay bahçesindeki sanatçıdan öğrenerek bağlama çalmaya başlayan, "Kırıminli Recep" olarak tanınan Recep Öztürk, yaklaşık 22 yıldır mahalle ve köy düğünlerinde söylediği oyun havalarıyla davetlileri eğlendiriyor.

        Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Kırımini köyünde doğan 42 yaşındaki Öztürk, çocuk yaşlarda saz çalmaya merak sardı.

        Saz çalmayı öğrenmek için bir türlü fırsat bulamayan Öztürk, Ankara'da çalışmaya gittiği çay bahçesindeki sanatçının "Sesin güzel sana saz çalmayı öğreteyim" demesiyle bağlamayı eline aldı.

        Yaklaşık 22 yıldır bağlamasının tellerine dokunan Öztürk, düğün ve kınalarda sevdalı olduğu bağlamasıyla misafirleri eğlendiriyor.

        Recep Öztürk, AA muhabirine, küçük yaşlarda köylerinde, uzaktan bir bağlama sesi duyduğu anda her işi bırakıp oraya koşarak gittiğini söyledi.

        Bağlama çalmayı 20 yaşında öğrenmeye başladığını anlatan Öztürk, "Garsonluk yaptığım çay bahçesinde 'Gölbaşılı Harun' lakabıyla bilinen bir saz sanatçısı vardı. 'Sesin güzel sana saz çalmayı öğreteyim' demesiyle bu işe başladım. Kısa sürede öğrendim. Ustam vefat etti, Allah rahmet eylesin. Saz çalmayı ben çok seviyorum. Gelinin, damadın ve davetlilerin oynaması bana keyif veriyor. Hem ben eğleniyorum hem de onlar eğleniyor." diye konuştu.

        - "Sevdiğimiz bağlamanın peşinden giderek ekmeğimizi kazanıyoruz"

        Bağlama işinin inceliklerini öğrendiğini, gittiği ilk düğünü unutamadığını belirten Öztürk, şunları söyledi:

        "Çok heyecanlanmıştım. Allah'a şükür başarılı olduk, o gün bugündür düğünlerde saz çalıyorum. Kendimizi de geliştirerek birkaç parça yaptık. Sosyal medyada da bayağı ses getirdi. Özellikle 'Almancılar' ve 'Koronavirüs oldu Çinliler' şarkılarım çok tutuluyor. Sadece Aksaray'da değil, Isparta, Konya, İstanbul, Nevşehir ve Kırşehir gibi illere de saz çalmaya gidiyorum. Hemen hemen sezonu kapattık, çok yoğun işlerimiz. Bu yoğunluktan memnunuz. Yazın sıcağı, kışın soğuğuna katlanarak sevdiğimiz bağlamanın peşinden giderek ekmeğimizi kazanıyoruz. En çok sevdiğim ve örnek aldığım sanatçı Neşet Ertaş. Bizler onun sayesinde ekmek yiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        Vatandaşlar akın etti: Akdeniz'i aratmadı
        Vatandaşlar akın etti: Akdeniz'i aratmadı
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi
        Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        MİT'ten PKK'ya operasyon

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın...
        Aksaray'da 4 dilencinin üzerinden 30 bin TL çıktı
        Aksaray'da 4 dilencinin üzerinden 30 bin TL çıktı
        Aksaraylı Adalet Sarı, 47 yıldır ailesini ilmek atarak geçindiriyor
        Aksaraylı Adalet Sarı, 47 yıldır ailesini ilmek atarak geçindiriyor
        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
        Aşıklı Höyük'te 1000 yıl kesintisiz devam eden medeniyet araştırılıyor
        Aşıklı Höyük'te 1000 yıl kesintisiz devam eden medeniyet araştırılıyor
        Aksaray'da Selçuklu dönemine ait mezarlar bulundu
        Aksaray'da Selçuklu dönemine ait mezarlar bulundu