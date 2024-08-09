Aksaray'da çıkan saman yangını söndürüldü
Aksaray'da çıkan yangında yaklaşık 400 saman balyası ve 60 ton saman zarar gördü.
Aksaray'da çıkan yangında yaklaşık 400 saman balyası ve 60 ton saman zarar gördü.
İncesu köyünde Erdal Andıç'a ait saman balyalarının bulunduğu alanda alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Yaklaşık 10 saat sonra söndürülen yangında, yaklaşık 400 saman balyası ile 60 ton samanın yandığı bildirildi.
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