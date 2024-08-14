Aksaray'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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