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        Aksaray'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Aksaray'da park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:32 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:32
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        Aksaray'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Aksaray'da park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        M.E.İ. (18) yönetimindeki motosiklet, kentteki yaş sebze ve meyve halinde park halinde bulunan kamyona çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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