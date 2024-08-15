Aksaray'da geri manevra yapan okul servisinin çarptığı anneanne ve torunu öldü

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Damla Yağmur'un öldüğünü tespit etti.

Aksaray Cumhuriyet Mahallesi 7533 Sokak'ta, Ç.M. (65) yönetimindeki 68 S 0765 plakalı okul servisi geri manevra yaptığı sırada Selver Karataş (61) ile 2 yaşındaki torunu Damla Yağmur'a çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.