Aksaray'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
Aksaray'da eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Şeyh Hamit Mahallesi 3314. Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden F.Ç. ile karısı K.Ç. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ç. evdeki meyve bıçağıyla eşine saldırdı. Yaralanan kadın, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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