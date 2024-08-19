Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaraylı gurbetçi çift, evliliklerinden 28 yıl sonra düğün yaptı

        İngiltere'de yaşayan Aksaraylı gurbetçi çift, hayal ettikleri düğünü 28 yıl sonra 7 çocukları ve torununun katılımıyla memleketlerinde yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:52 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaraylı gurbetçi çift, evliliklerinden 28 yıl sonra düğün yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere'de yaşayan Aksaraylı gurbetçi çift, hayal ettikleri düğünü 28 yıl sonra 7 çocukları ve torununun katılımıyla memleketlerinde yaptı.

        İlknur (46) ile Hüseyin Ercan (60), evlilikleri boyunca, sevenleri ve yakınlarının katılımıyla düğün yapmanın hayalini kurdu.

        İngiltere'de yaşayan ve tatil için Türkiye'ye gelen çift, çocuklarının da desteğiyle 28 yıl sonra hayal ettikleri düğün törenini memleketleri Aksaray'da gerçekleştirdi.

        - Takıları çocuk esirgeme kurumuna bağışladılar

        Düğün pastasını kesip konuklarına ikram eden çift, toplanan takıları da bağışladı.

        Hayal ettiği gelinliği giymenin heyecanını yaşayan İlknur Ercan, tarif edilemez duygular hissettiğini söyledi.

        Düğün yapma umudunu hiç yitirmediğini anlatan Ercan "28 yıl önce düğün yapamamıştık ama pes etmedim. Hep içimde bir uhdeydi. Bugüne kısmetmiş, sonunda muradıma erdim." diye konuştu.

        Hüseyin Ercan da gençliğinde verdiği düğün sözünü, yerine getirebilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        Çiftin çocuklarından Yasin Ercan ise 24 yaşında anne ve babasının düğününe katılmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Annem hep düğün yapmak istemişti. Allah bu mutlu günü nasip etti ve biz çocukları da bu anı onlarla birlikte yaşadık." dedi.

        Ailenin 26 yaşındaki en büyük çocuğu Ayşe Ercan da annesinin ve babasının mutlu gününe şahit olmanın tarifsiz bir deneyim olduğuna değinerek, "Bir çocuğum var. İkinci çocuğuma da hamileyim. Annem hep gelinlik giymeyi hayal etmişti ve sonunda muradına erdi. Babam annemi kaçırırken ona düğün yapacağına söz vermişti, bugün o sözü yerine getirdi." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Asansör faciasında sıcak gelişme!
        Asansör faciasında sıcak gelişme!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Yunus balığı nerede?
        Yunus balığı nerede?
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Aksaray'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
        Aksaray'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
        Eşini bıçaklayıp, 2 çocuğunu alarak kaçtı
        Eşini bıçaklayıp, 2 çocuğunu alarak kaçtı
        Aksaray'da TIR'a arkadan çarpan cipin sürücüsü öldü
        Aksaray'da TIR'a arkadan çarpan cipin sürücüsü öldü
        Minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı; 6'sı çocuk, 8 yaralı
        Minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı; 6'sı çocuk, 8 yaralı
        Midibüsün çarptığı 2 yaşındaki Damla, doğum gününde toprağa verildi
        Midibüsün çarptığı 2 yaşındaki Damla, doğum gününde toprağa verildi
        Aksaray'da midibüsün çarptığı anneanne- torun öldü
        Aksaray'da midibüsün çarptığı anneanne- torun öldü