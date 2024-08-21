Aksaray'da 29 bin 200 makaron ve 4 kilogram tütün ele geçirildi
Aksaray'da bir tırda 29 bin 200 makaron ve 4 kilogram tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Aksaray'da bir tırda 29 bin 200 makaron ve 4 kilogram tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda bir tırı durdurdu.
Araçtaki aramada, kaçak olduğu belirlenen 29 bin 200 makaron ile 4 kilogram kıyılmış sahte bandrollü tütün ele geçirildi.
Sürücü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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