Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da 29 bin 200 makaron ve 4 kilogram tütün ele geçirildi

        Aksaray'da bir tırda 29 bin 200 makaron ve 4 kilogram tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 11:10 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da 29 bin 200 makaron ve 4 kilogram tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da bir tırda 29 bin 200 makaron ve 4 kilogram tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda bir tırı durdurdu.

        Araçtaki aramada, kaçak olduğu belirlenen 29 bin 200 makaron ile 4 kilogram kıyılmış sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

        Sürücü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Sokakta karşılaşma cinayetle bitti!
        Sokakta karşılaşma cinayetle bitti!
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Mahallelinin "tel" korkusu!
        Mahallelinin "tel" korkusu!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü can çekişiyor: Tedirgin eden görüntü
        Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü can çekişiyor: Tedirgin eden görüntü
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Ersin Destanoğlu'na talip çıktı!
        Ersin Destanoğlu'na talip çıktı!
        Trajik kader ortaklığı
        Trajik kader ortaklığı
        Sadece 8 dakika bile yetiyor
        Sadece 8 dakika bile yetiyor

        Benzer Haberler

        Eşini bıçaklayıp kaçan koca, bıçakla kendine zarar verirken yakalandı
        Eşini bıçaklayıp kaçan koca, bıçakla kendine zarar verirken yakalandı
        Aksaraylı gurbetçi çift, evliliklerinden 28 yıl sonra düğün yaptı
        Aksaraylı gurbetçi çift, evliliklerinden 28 yıl sonra düğün yaptı
        Aksaray'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
        Aksaray'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
        Eşini bıçaklayıp, 2 çocuğunu alarak kaçtı
        Eşini bıçaklayıp, 2 çocuğunu alarak kaçtı
        Aksaray'da TIR'a arkadan çarpan cipin sürücüsü öldü
        Aksaray'da TIR'a arkadan çarpan cipin sürücüsü öldü
        Minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı; 6'sı çocuk, 8 yaralı
        Minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı; 6'sı çocuk, 8 yaralı