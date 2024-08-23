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        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, Sultanhanı Millet Kütüphanesi'nin açılışına katıldı

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Sultanhanı Millet Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 16:39 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:56
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        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, Sultanhanı Millet Kütüphanesi'nin açılışına katıldı
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        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Sultanhanı Millet Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı.

        Kumbuzoğlu, Sultanhanı'nın çok kıymetli bir yer olduğunu, çok hızlı geliştiğini söyledi.

        Sultanhanı OSB'yi de kurduklarını hatırlatan Kumbuzoğlu, "Sultanhanı uluslararası bir arena pozisyonuna girecek. Halıcılıkta dünyanın bir numaralı halı tamir merkezi. Bu durum bizim için de çok değerli. Millet kütüphanemiz ilçemize ve milletimize hayırlı olsun." diye konuştu.

        Sultanhanı Kaymakamı Abdullah Melikoğlu ise geçlerin okul sonrası rahatça uygun ve kaliteli şekilde kendilerini geliştirebilecekleri alan yaptıklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından kütüphaneni açılış kurdelesi kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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