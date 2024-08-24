Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ambulanslarla Aksaray ve Kırşehir'e kaldırılan yaralılardan Bogdan ve Othman hayatını kaybetti.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Jennifer Bogdan (29), Mohammed Adnan Othman (25), Ramira Abbas (9) ve Rami Abbas (5) yaralandı.

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