Aksaray'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Aksaray'da aracında silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı.
Aksaray'da aracında silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı.
Laleli Mahallesi'nde 16 FBD 32 plakalı otomobiliyle ilerleyen Murat A'ya (21) bir motosikletten silahla ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kolundan yaralanan sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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