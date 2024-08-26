Aksaray Belediyesi, üreticilerden aldığı 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ikram etti

Aksaray Belediyesi, sürücüler ve vatandaşlara 80 ton karpuz dağıttı.

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak amacıyla kentteki çiftçilerden aldığı 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ikram etti.

Aksaray Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Büşra Seda Bayar, Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü uygulama noktasında düzenlenen programda, Aksaray karpuzunun çevrede bilindiğini ve lezzetinin harika olduğunu söyledi.

Üreticilere destek olmak ve ürünü tanıtmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Bayar, şunları kaydetti:

"Bugün sürücülere ve vatandaşlarımıza karpuz ikram ettik. Belediye Başkanımız Evren Dinçer'in talimatıyla Aksaray'ın karpuzunu tanıtmak için programlar yapıyoruz. Böylelikle çiftçilerimize de destek oluyoruz. Şehrimizdeki çiftçilerimizin ürettiği karpuzları aldık ve şehir merkezindeki vatandaşlarımız başta olmak üzere kara yolundan geçiş yapan sürücü ve yolcularımıza ikram ettik. Bu sayede hem çiftçilerimize destek oluyoruz hem de Aksaray'ımızın güzel karpuzunu tanıtmış oluyoruz. 80 ton karpuz toplandı ve hepsi vatandaşlarımıza ikram edildi."