Sultanhanı ve Eskil Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası düzenledi
Sultanhanı ve Eskil Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası sona erdi.
Sultanhanı ve Eskil Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası sona erdi.
Sultanhanı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Sultanhanı Spor Kız Takımı, Eskil Spor Kız Takımı ve Aksaray 23 Nisan Akademi Spor Takımları katıldı.
Müsabakaları Sultanhanı Kaymakamı Abdullah Melikoğlu ve Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, kurum amirleri ve vatandaşlar izledi.
Melikoğlu ve Yurddaş müsabakalara katılan takımlara başarılar dileyerek, dereceye girenlere kupaları verildi.
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