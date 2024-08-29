AK Parti Aksaray milletvekilleri Aydoğdu ve Altınsoy'un 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Aydoğdu mesajında, milletin Malazgirt'te 1071'de başlattığı şanlı yürüyüşü, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan zaferlerin ardından, cumhuriyetin kuruluşuyla taçlandırdığını vurguladı.

Tarihteki tüm zaferler gibi 30 Ağustos'un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanların cesaretlerinin olduğunu belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de kendimizle birlikte umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar ve mağdurlar için mücadele ediyoruz. Bu yüce gönüllülük ülkemizin zaafı değil, tam tersine en büyük güç kaynağıdır. Kutlu zaferin bu mutlu 102. yıldönümünde, bir kez daha yüce milletimizi ve onun bağrından çıkmış kahraman ordumuzu kutluyorum. Sultan Alp Arslan ile kahraman ordusunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile muzaffer askerlerini, al bayrağa kanlarının rengini veren ve onu bugüne kadar hiç soldurmayan, şehitler tepesini boş bırakmayan şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum."