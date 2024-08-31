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        Aksaray'da hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

        Aksaray'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 01:37 Güncelleme: 31.08.2024 - 01:37
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        Aksaray'da hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
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        Aksaray'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        İsmail D. (23) idaresindeki 68 ABP 699 plakalı hafif ticari araç Aksaray-Konya kara yolu Yapılcan köyü girişinde Muhammed Özbek (32) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.

        Sürücü İsmail D, kazanın ardından durmayarak çarpmanın etkisiyle aracının altına aldığı motosikleti yaklaşık 10 kilometre sürükledi. Motoru bırakıp kaçmaya devam eden sürücü İsmail D, girdiği pancar tarlasında jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kazada, sürücü ile motosikletteki eşi Meryem Özbek (32), çocukları Ümit Özbek (5) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuk yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Özbek hayatını kaybetti, diğer yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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