Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Neşeli ve Mevlüt Düzgün'ün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.​​​​​​​

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Selahattin Düzgün (43) ve Mevlüt Düzgün (13) yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.