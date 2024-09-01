Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Ahmet Neşeli (50) idaresindeki 68 ACU 635 plakalı otomobil, Sultanhanı ilçesi Sanayi kavşağında Özcan Sarı (24) yönetimindeki 68 AEM 824 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Selahattin Düzgün (43) ve Mevlüt Düzgün (13) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Neşeli ve Mevlüt Düzgün'ün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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