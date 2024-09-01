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        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 09:43 Güncelleme: 01.09.2024 - 09:46
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        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Ahmet Neşeli (50) idaresindeki 68 ACU 635 plakalı otomobil, Sultanhanı ilçesi Sanayi kavşağında Özcan Sarı (24) yönetimindeki 68 AEM 824 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki Selahattin Düzgün (43) ve Mevlüt Düzgün (13) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Neşeli ve Mevlüt Düzgün'ün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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