Aksaray'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İdris K. av tüfeğiyle Mehmet K, Rıza K. ve Zübeyde K'ye ateş etti.

İddiaya göre, Fatih Mahallesi'nde İ.K. ve Mehmet K. arasında arazi anlaşmazlığından tartışma çıktı.

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