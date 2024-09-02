Aksaray'da yağmurdan korunmak için balkonun altına sığınan iki kişi silahlı saldırıya uğradı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde, yağmurdan korunmak için sığındıkları balkonun altında silahlı saldırıya uğrayan iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı, saldırgan da çevredekiler tarafından darbedildi.

Gülağaç ilçesine bağlı Akmezar köyünde, yağmurdan korunmak için komşularının evinin balkonunun altına sığınan Veli Tan (30) ve Beytullah Erdoğan (23), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Silah seslerini duyan Tan ve Erdoğan'ın yakınları, saldırganı yakalayarak darbetti.