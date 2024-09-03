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        Aksaray'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 21:33 Güncelleme: 03.09.2024 - 21:48
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        Aksaray'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Sürücüleri öğrenilemeyen mevsimlik işçileri taşıyan 23 BP 449 plakalı minibüs ile 68 KE 824 plakalı otomobil, ilçe merkezi girişinde Merkez Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

        Kazada minibüste bulunan Mahmut A, Münevver A, Büşra A, Melek A, Zehra A, Ayşe A, Hüseyin K, Mehmet K, Semih K, Abit K, Abdulbakır K. ve Meryem K. ile otomobildeki Necla A, Emine O. ve Derya B. yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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