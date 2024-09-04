Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar uzun göçe hazırlanıyor

HACI ÖZKAN - Türkiye ve Akdeniz havzasının en büyük flamingo kolonisine ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde, bu yıl kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusu, göç için uçacak olgunluğa erişti.

Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan Tuz Gölü'nün güneyinde, 4 ay önce kuluçkadan çıkan flamingolar, bu ay itibarıyla göç kafilesine katılacak.

Bembeyaz gölün üzerinde renk cümbüşü oluşturan flamingolar, sıcak ülkelere göç etmeye başlayacak.

Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, AA muhabirine, Tuz Gölü'nün misafirleri olan flamingoların uzun göç için hazır hale geldiklerini söyledi.

Tuz Gölü'nün, dünyanın en büyük flamingo üreme alanlarından biri olduğunu hatırlatan Tunç, şöyle devam etti:

"Artık misafirlerimizi uğurlamanın vakti geldi. Eylül ayı itibarıyla flamingolar Tuz Gölü'nden uzaklaşıp daha sıcak alanlara gitmek için göçe başlayacak. Tuz Gölü'nde üreyen flamingoların bir kısmı kışı Gediz Deltası'nda geçiriyor bir kısmı da Gediz Deltası'ndan daha sıcak alanlara hareket edecek. Sonrasında mart, nisan gibi tekrar onlarla buluşmayı arzuluyoruz.

Flamingolar, Tuz Gölü'ne gelmeden önce Gediz Deltası'nda konaklar ve havalar ısınmaya başladığında bir kısım koloni orada kalırken çoğunluğu Tuz Gölü'ne gelerek kuluçkaya yatar. Flamingo yavrularının çoğu uçuş egzersizlerini tamamladı ve eylül ayı itibarıyla Gediz Deltası'na doğru hareket edecekler. Oradan da sıcak ülkelere kanat çırpacaklar. Kuluçkadan geç çıkan yavrular için beslenme ve egzersiz uçuşları devam ediyor. Onlar da eğitimini tamamladıktan sonra göç edecek."