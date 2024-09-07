Aksaray'da lokantadaki kişiyi silahla yaralayan kadın yakalandı
Aksaray'da lokantada bir kişiyi silahla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Aksaray'da lokantada bir kişiyi silahla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Kent merkezindeki bir lokantaya gelen B.S, masadaki A.B'ye silahla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.B, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Şüpheli kadın, gözaltına alındı.
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