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        GÜNCELLEME - Aksaray'da lokantadaki kişiyi silahla yaralayan kadın tutuklandı

        Aksaray'da lokantada bir kişiyi silahla yaralayan kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 18:55 Güncelleme: 07.09.2024 - 18:55
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        GÜNCELLEME - Aksaray'da lokantadaki kişiyi silahla yaralayan kadın tutuklandı
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        Aksaray'da lokantada bir kişiyi silahla yaralayan kadın tutuklandı.

        Kent merkezindeki bir lokantaya gelen B.S, masadaki A.B'ye silahla ateş etti.

        İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan A.B, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Şüpheli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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