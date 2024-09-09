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        Aksaray'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 20:02 Güncelleme: 09.09.2024 - 20:02
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        Aksaray'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Mustafa A. (55) yönetimindeki 68 HU 345 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Karkın köyünde, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Yaldır'a (70) çarptı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Yaldır, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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